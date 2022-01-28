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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 18:15

di - 28 Gennaio 2022 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
    DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
    RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE PISANA E AURELIA
    A SEGUIRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E PRENESTINA
    SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI AL RACCORDO IN USCITA
    E NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA VIA DEL MARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
    CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, CON RIPERCUSSIONI, NELLO STESSO TRATTO, CODE SULLA PARALLELA VIA OSTIENSE, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE OSTIA
    CODE ANCHE IN DIREZIONE ROMA SULLE VIE DEL MARE E OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI
    PER TRAFFICO CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREIZONE OSTIA
    CI SPOSTIAMO
    SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E VILLANOVA, NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE, SULLA NOMENTANA
    CODE DA SAN BASILIO A COLLEVERDE E ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, IN DIREIZONE MENTANA
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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