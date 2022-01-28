Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE PISANA E AURELIA
A SEGUIRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E PRENESTINA
SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI AL RACCORDO IN USCITA
E NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA VIA DEL MARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, CON RIPERCUSSIONI, NELLO STESSO TRATTO, CODE SULLA PARALLELA VIA OSTIENSE, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE OSTIA
CODE ANCHE IN DIREZIONE ROMA SULLE VIE DEL MARE E OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI
PER TRAFFICO CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREIZONE OSTIA
CI SPOSTIAMO
SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E VILLANOVA, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, SULLA NOMENTANA
CODE DA SAN BASILIO A COLLEVERDE E ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, IN DIREIZONE MENTANA
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral