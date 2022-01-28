Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA DISAGI SULLA VIA DEL MARE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE
CON RIPERCUSSIONI SULLA PARALLELA VIA OSTIENSE CODE A PARTIRE DA VIA DELL’EQUITAZIONE, TUTTO IN DIREZIONE OSTIA
E IN DIREZIONE ROMA, SEMPRE SULLE VIE DEL MARE E OSTIENSE CODE DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE
RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
PROSEGUIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN INTERNA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
PRUDENZA POI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA MILANO-NAPOLI,
PER UN TAMPONANAMENTO, COINVOLTE DUE VETTURE IN PROSSIMITA’ DELLA BARRIERA
ORA LE CONSOLARI
RALLENTAMENTI INTERESSANO
LA NOMENTANA DA SAN BASILIO A TOR LUPARA, VERSO MENTANA
LA TIBURTINA DA VIA DI TOR CERVARA A TIVOLI TERME, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCHE LA PRENESTINA DA VIA DELL’OMO A VIA DELL’ACQUA VERGINE, IN USCITA DALLA CAPITALE, CON RIPERCUSSIONI, CODE SU VIA DI TORRENOVA A PARTIRE DA VIA DI TOR BELLE MONACA
CON QUESTO E’ TUTTO
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral