Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA DISAGI SULLA VIA DEL MARE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA

CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE

CON RIPERCUSSIONI SULLA PARALLELA VIA OSTIENSE CODE A PARTIRE DA VIA DELL’EQUITAZIONE, TUTTO IN DIREZIONE OSTIA

E IN DIREZIONE ROMA, SEMPRE SULLE VIE DEL MARE E OSTIENSE CODE DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE

RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE

PROSEGUIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN INTERNA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

PRUDENZA POI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA MILANO-NAPOLI,

PER UN TAMPONANAMENTO, COINVOLTE DUE VETTURE IN PROSSIMITA’ DELLA BARRIERA

ORA LE CONSOLARI

RALLENTAMENTI INTERESSANO

LA NOMENTANA DA SAN BASILIO A TOR LUPARA, VERSO MENTANA

LA TIBURTINA DA VIA DI TOR CERVARA A TIVOLI TERME, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ANCHE LA PRENESTINA DA VIA DELL’OMO A VIA DELL’ACQUA VERGINE, IN USCITA DALLA CAPITALE, CON RIPERCUSSIONI, CODE SU VIA DI TORRENOVA A PARTIRE DA VIA DI TOR BELLE MONACA

CON QUESTO E’ TUTTO

DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral