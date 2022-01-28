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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 19:15

di - 28 Gennaio 2022 - 19:15

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    VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
    UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA DEL MARE, RISOLTO L’INCIDENTE, CODE RESIDUE DAL RACCORDO A VIADI MEZZOCAMMINO, CODE CHE INTERESSANO NELLO STESSO TRATTO ANCHE VIA OSTIENSE, TUTTO IN DIREIZONE OSTIA
    CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE
    RALLENTAMENTI IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASAL MONASTERO E PRENESTINA
    ANCHE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO, PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO PRORPIO SULLA TANGENZIALE, ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
    PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI I PUNTI CRITICI SONO
    LA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREIZIONI
    E LA NOMENTANA QUI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE, IN DIREZIONE MENTANA
    ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    STASERA E DOMANI SERA ORARIO PROLUNGATO PER LE METROPOLITANE A, B. B1 E C
    CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’01.30 DI NOTTE
    CONCLUSO IL SERVIZIO DELLA METRO IL SERVIZIO PROSEGUIRA’ IN SUPERFICIE CON I BUS DELLE LINEE NOTTURNE
    RICORDIAMO INOLTRE CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2
    CON QUESTO E’ TUTTO
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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