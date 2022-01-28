Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA DEL MARE, RISOLTO L’INCIDENTE, CODE RESIDUE DAL RACCORDO A VIADI MEZZOCAMMINO, CODE CHE INTERESSANO NELLO STESSO TRATTO ANCHE VIA OSTIENSE, TUTTO IN DIREIZONE OSTIA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASAL MONASTERO E PRENESTINA
ANCHE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO, PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO PRORPIO SULLA TANGENZIALE, ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI I PUNTI CRITICI SONO
LA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREIZIONI
E LA NOMENTANA QUI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE, IN DIREZIONE MENTANA
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
STASERA E DOMANI SERA ORARIO PROLUNGATO PER LE METROPOLITANE A, B. B1 E C
CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’01.30 DI NOTTE
CONCLUSO IL SERVIZIO DELLA METRO IL SERVIZIO PROSEGUIRA’ IN SUPERFICIE CON I BUS DELLE LINEE NOTTURNE
RICORDIAMO INOLTRE CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2
CON QUESTO E’ TUTTO
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral