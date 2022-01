Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA DEL MARE, RISOLTO L’INCIDENTE, CODE RESIDUE DAL RACCORDO A VIADI MEZZOCAMMINO, CODE CHE INTERESSANO NELLO STESSO TRATTO ANCHE VIA OSTIENSE, TUTTO IN DIREIZONE OSTIA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASAL MONASTERO E PRENESTINA

ANCHE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO, PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO PRORPIO SULLA TANGENZIALE, ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI I PUNTI CRITICI SONO

LA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREIZIONI

E LA NOMENTANA QUI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE, IN DIREZIONE MENTANA

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

STASERA E DOMANI SERA ORARIO PROLUNGATO PER LE METROPOLITANE A, B. B1 E C

CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’01.30 DI NOTTE

CONCLUSO IL SERVIZIO DELLA METRO IL SERVIZIO PROSEGUIRA’ IN SUPERFICIE CON I BUS DELLE LINEE NOTTURNE

RICORDIAMO INOLTRE CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2

