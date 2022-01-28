Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, TRAFFICO INDICATO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SULLA ROMA-FIUMICINO
FA ECCEZIONE IL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE
LA CAUSA UN INCIDENTE VERIFICATOSI PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI CASAL BERTONE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
CAMBIAMO ARGOMENTO
NELLA CAPITALE, LA SECONDA DELLE QUATTRO GIORNATE ECOLOGICHE DELLA STAGIONE INVERNALE
E’ IN PROGRAMMA PER DOMENICA 30 GENNAIO
STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
STASERA E DOMANI SERA ORARIO PROLUNGATO PER LE METROPOLITANE A, B. B1 E C
CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’01.30 DI NOTTE
POI IL SERVIZIO PROSEGUIRA’ IN SUPERFICIE CON I BUS DELLE LINEE NOTTURNE
RICORDIAMO CHE SU TUTTI I MEZZI PUBBLICI E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E LA MASCHERINA FFP2
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral