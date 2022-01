Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 28 GENNAIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO

MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, TRAFFICO INDICATO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SULLA ROMA-FIUMICINO

FA ECCEZIONE IL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE

LA CAUSA UN INCIDENTE VERIFICATOSI PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI CASAL BERTONE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

CAMBIAMO ARGOMENTO

NELLA CAPITALE, LA SECONDA DELLE QUATTRO GIORNATE ECOLOGICHE DELLA STAGIONE INVERNALE

E’ IN PROGRAMMA PER DOMENICA 30 GENNAIO

STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

STASERA E DOMANI SERA ORARIO PROLUNGATO PER LE METROPOLITANE A, B. B1 E C

CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’01.30 DI NOTTE

POI IL SERVIZIO PROSEGUIRA’ IN SUPERFICIE CON I BUS DELLE LINEE NOTTURNE

RICORDIAMO CHE SU TUTTI I MEZZI PUBBLICI E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E LA MASCHERINA FFP2

