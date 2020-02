Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA FLAMINIA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO IN AUMENTO CON RALLENTAMENTI TRA L’APPIA E LA CASILINA;

SI STA IN CODA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI, IN ENTRATA, CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA PER LAVORI TRA L’ALLACCIO COL GRA E IL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE CENTRO;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.

PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE, CAUSA PRECIPITAZIONI NEVOSE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 11+000 E 18+000 NELLE DUE DIREZIONI, CI TROVIAMO IN LOCALITÀ FONTENOVA.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: FL8 ROMA-NETTUNO SOSPESA TRA NETTUNO E CAMPO DI CARNE PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI NETTUNO, ATTIVATO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO, OGGI 28 FEBBRAIO, LA CORSA UNITÀ VELOCE VENTOTENE – FORMIA DELLE ORE 6:45 POSTICIPERÀ LA PARTENZA ALLE ORE 8:45; CONTESTUALMENTE, L’UNITÀ VELOCE PONZA – FORMIA DELLE ORE 8:00 EFFETTUERÀ LA CORSA VIA VENTOTENE.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

