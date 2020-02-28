Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2020 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E LA FLAMINIA, MENTRE, IN INTERNA, SI STA UGUALMENTE IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA;
TRAFFICO BLOCCATO CON NOTEVOLI DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD, PER LE RIPERCUSSIONI DELL’INCIDENTE SUL RACCORDO. SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI, IN ENTRATA, CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO MEDESIMO;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR;
TRAFFICO INTENSO POI SULLA VIA AURELIA PER LAVORI TRA L’ALLACCIO COL GRA E IL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA VERSO ROMA.
PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE, CAUSA PRECIPITAZIONI NEVOSE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 11+000 E 18+000 NELLE DUE DIREZIONI, CI TROVIAMO IN LOCALITÀ FONTENOVA.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: FL8 ROMA-NETTUNO SOSPESA TRA NETTUNO E CAMPO DI CARNE PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI NETTUNO, ATTIVATO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO, OGGI 28 FEBBRAIO, LA CORSA UNITÀ VELOCE VENTOTENE – FORMIA DELLE ORE 6:45 POSTICIPERÀ LA PARTENZA ALLE ORE 8:45; CONTESTUALMENTE, L’UNITÀ VELOCE PONZA – FORMIA DELLE ORE 8:00 EFFETTUERÀ LA CORSA VIA VENTOTENE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral