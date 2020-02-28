Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2020 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA;
TRAFFICO RALLENTATO INVECE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD, TRA SETTEBAGNI E L’ALLACCIO COL GRA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
CODE SALTUARIE E RALLENTAMENTI INVECE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR;
DISAGI POI SULLA VIA AURELIA PER LAVORI TRA L’ALLACCIO COL GRA E IL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO CONGESTIONATO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
SULLA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA VERSO ROMA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E, AVANTI, CAMPO DI CARNE.
PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE, CAUSA PRECIPITAZIONI NEVOSE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 11+000 E 18+000 NELLE DUE DIREZIONI, CI TROVIAMO IN LOCALITÀ FONTENOVA.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: FL8 ROMA-NETTUNO SOSPESA TRA NETTUNO E CAMPO DI CARNE PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI NETTUNO, ATTIVATO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO, OGGI 28 FEBBRAIO, LA CORSA UNITÀ VELOCE VENTOTENE – FORMIA DELLE ORE 6:45 POSTICIPERÀ LA PARTENZA ALLE ORE 8:45; CONTESTUALMENTE, L’UNITÀ VELOCE PONZA – FORMIA DELLE ORE 8:00 EFFETTUERÀ LA CORSA VIA VENTOTENE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral