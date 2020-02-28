Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2020 ORE 09:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER CASSIA BIS E BOCCEA E, PROSEGUENDO, TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
CODE SALTUARIE E RALLENTAMENTI INVECE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR;
DISAGI POI SULLA VIA AURELIA PER LAVORI TRA L’ALLACCIO COL GRA E IL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO CONGESTIONATO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
TRAFFICO BLOCCATO POI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
SULLA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA VERSO ROMA;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E LE CAPANNELLE SEMPRE IN ENTRATA.
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E, AVANTI, CAMPO DI CARNE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral