Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2020 ORE 09:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA LAURENTINA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA A24 E, PROSEGUENDO, TRA LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
PERMANGONO CODE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR;
ANCORA DISAGI SULLA VIA AURELIA PER LAVORI TRA L’ALLACCIO COL GRA E IL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA FLAMINIA TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
SULLA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA VERSO ROMA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E, AVANTI, CAMPO DI CARNE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral