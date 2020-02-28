Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE TANTO SUL RACCORDO ANULARE QUANTO SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI.
PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
ANCORA DISAGI INVECE SULLA VIA AURELIA PER LAVORI TRA L’ALLACCIO COL GRA E IL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI ANCORA, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA PRENESTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA VERSO ROMA;
SI PROCEDE POI A RILENTO IN TRATTI SALTUARI DELLA NETTUNENSE, IN PARTICOLARE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E, AVANTI, CAMPO DI CARNE;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DEI CASTELLI ROMANI NELLE DUE DIREZIONI IN PROSSIMITA’ DELL’INTERSEZIONE CON LA PONTINA ALTEZZA POMEZIA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral