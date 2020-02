Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 TOMMASO RENZI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOIBLITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENITINA E PROSEGUENDO TRA APPIA E TUSCOLANA, SPOSTIAMOCI IN CARREGGIATA INTERNA DOVE VI SONO RALLENTAMENTI TRA CENTRALE DEL LATTE E A24 ROMA-TERAMO

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

ANDIAMO SULLA NETTUNENSE DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E STATO NECESSARIO CHIUDERLA AL TRANSITO VEICOLARE PER RIPRISTINARE IL PIANO VIABILE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE E DELLA GIUSTINIANA, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE.

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE DAL 2 MARZO INIZIERANNO I LAVORI SULLA LINE A DELLA METRO B PER REALIZZARE IL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C COLOSSEO-FORI IMPERIALE, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO DALLE ORE 21 SARA CHIUSA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA E SOSTITUITA DA BUS NAVETTA

DA TOMMASO RENZIO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, APPUTAMENTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral