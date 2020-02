Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE PER INCIDENTE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA

ANDIAMO SULLA NETTUNENSE DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E STATO NECESSARIO CHIUDERLA AL TRANSITO VEICOLARE PER RIPRISTINARE IL PIANO VIABILE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE

SPOSTANDOCI SULLA CASSIA PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE

SPOSTIAMOCI SULLA COLOBO DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE DAL 2 MARZO INIZIERANNO I LAVORI SULLA LINE A DELLA METRO B PER REALIZZARE IL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C COLOSSEO-FORI IMPERIALE, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO DALLE ORE 21 SARA CHIUSA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA E SOSTITUITA DA BUS NAVETTA

