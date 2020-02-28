Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2020 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOIBLITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA DIRAMAIZONE ROMA NORD DOVE E STATO RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME CHE AVEVA COSTRETTO LA CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI ATTUALMENTE LA STRADA E TORNATA PERCORRIBILE
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA BEL MONTE IN SABINE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’A24 ROMA-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE PROSEGENDO IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA VI SONO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINE METRO B IN DIREIZONE DI REBIBBIA PER INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE ALLA STAZIONE DI PIRAMIDE
DA TOMMASO RENZIO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, APPUTAMENTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral