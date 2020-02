Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOIBLITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO L’INCIDENTE SU VIA BEL MONTE IN SABINA CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA L’A24 ROMA-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE PROSEGENDO SEMPRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA VI SONO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E CASILINA

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ATEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI TUFETTO IN DIREZIONE DI APRILIA

CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VI DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RIPRISTINATO IL SERVIZIO DELLA METRO B, IN PRECEDENZA RALLENTATO IN DIREZIONE DI REBIBBIA PER INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE ALLA STAZIONE DI PIRAMIDE

DA TOMMASO RENZIO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, APPUTAMENTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral