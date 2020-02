Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2020 ORE 19.05 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E CASILINA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA E TRA CASILINA E L’A24 ROMA-TERAMO

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI ED IL RACCORDO

CODE NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDNTE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA

SEMPRE PER INCIDNET TROVIAMO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI MONTE ROTONDO SCALO

CODE PER INCIDNETE ANCHE SULL’ANAGNINA TRA VIA DI MORENA E VAI DI VALLE COPELLA IN DIREZIONE DI FRASCATI

INVECE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FIUNOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE

CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VI DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE DAL 2 MARZO INIZIERANNO I LAVORI SULLA LINE A DELLA METRO B PER REALIZZARE IL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C COLOSSEO-FORI IMPERIALE, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO DALLE ORE 21 SARA CHIUSA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA E SOSTITUITA DA BUS NAVETTA

