Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOIBLITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TIBURTINA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA

CODE NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDNTE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA

SEMPRE PER INCIDNTE TROVIAMO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI MONTE ROTONDO SCALO

CODE PER INCIDNETE ANCHE SULL’ANAGNINA TRA VIA DI MORENA E VAI DI VALLE COPELLA IN DIREZIONE DI FRASCATI

INVECE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FIUNOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE

CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VI DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE DAL 2 MARZO INIZIERANNO I LAVORI SULLA LINE A DELLA METRO B PER REALIZZARE IL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C COLOSSEO-FORI IMPERIALE, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO DALLE ORE 21 SARA CHIUSA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA E SOSTITUITA DA BUS NAVETTA

DA TOMMASO RENZIO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, APPUTAMENTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral