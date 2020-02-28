Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOIBLITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA
RIMOSSI I PRECEDENTI INCIDENTI CHE INTERESSAVANO LA SALARIA ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA, LA CASSIA ALL’ALEZZA DELLA GIUSTINIANA E L’ANAGNIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI MORENA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE PRECEDENTI STRADE INTERESSATE
PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FIUNOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE DAL 2 MARZO INIZIERANNO I LAVORI SULLA LINE A DELLA METRO B PER REALIZZARE IL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C COLOSSEO-FORI IMPERIALE, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO DALLE ORE 21 SARA CHIUSA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA E SOSTITUITA DA BUS NAVETTA
DA TOMMASO RENZIO ED ASTRAL INFOMOBILITA PER OGGI E TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral