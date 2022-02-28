Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2022 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2022 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI
UN SALUTO E BEN RI TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
PRIME ORE DEL POMERIGGIO TUTTO SOMMATO TRANQUILLE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, NON CI SONO CRITICITÀ DA SEGNALARE.
IN PROVINCIA DI FROSINONE E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA SR637 DI FROSINONE E GAETA ALL’ALTEZZA DEL KM 5+000 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RICORDIAMO CHE LA CHIUSURA SI ERA NECESSARIA A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE ERA RIMASTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE.
A CAUSA DELLE ABBONDANTI NEVICATE RESTA CHIUSA INVECE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO; ANCORA IN AZIONE MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE BARBERINI A CAUSA DI UNA VERIFICA TECNICA. I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE FERMATA.
INFINE SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTI,
RICORDIAMO LO STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE “LINEE S” AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 ED S15.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’
E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral