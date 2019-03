Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2019 ORE 07:20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’A24 INCIDENTE ALLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE DI ROMA, AL MOMENTO NON CAUSA CODE, MA PRESTATE ATTENZIONE.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA.

TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA.

CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO ED IL RACCORDO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO SULLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO LA SOPPRESSIONE DEI TRENI CATALANO MONTEBELLO DELLE 8.10 E MONTEBELLO CATALANO DELLE 13.06

A ROMA ANCORA CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA. ATTIVI BUS DI SUPPORTO IN SUPERFICIE CON TRATTA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-VIA VENETO- FLAMINIO

INFINE PER IL TRASPORTO MARITTIMO INFORMIAMO CHE LA CORSA NAVE LAZIOMAR FORMIA VENTOTENE DELLE ORE 9.15 VERRà POSTICIPATA ALLE 11.30

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

