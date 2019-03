Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 08.35 MARIA ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO POI TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA AURELIA E PONTINA, CONTINUANDO ANCHE TRA PRENESTINA E TIBURTINA

TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA TORCERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA. IN SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR

IN ENTRATA A ROMA

CODE SULLA CASSIA LA SORTA E TOMBA DI NERONE

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NOMENTANA E SULLA PALOMBARESE

CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA TRA TORRE ANGELA E FINOCCHIO

SULLA PONTINA CODE VERSO L’EUR SPINACETO ALLA COLOMBO

NELLA ZONA DEI CASTELLI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA DA FRASCATI E ROCCA DI PAPA IN ENTRATA A GROTTAFERRATA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE SULL FL3 ROMA VITERBO I TRENI IN TRANSITO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI PER UN GUASTO AD UN TRENO TRA LE STAZIONI DI MONTEMARIO E LA STORTA

A ROMA ANCORA CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA. ATTIVI BUS DI SUPPORTO IN SUPERFICIE CON TRATTA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-VIA VENETO- FLAMINIO

INFINE PER IL TRASPORTO MARITTIMO INFORMIAMO CHE la corsa nave laziomar formia ventotene delle ore 9.15 verrà posticipata alle 11.30

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral