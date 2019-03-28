Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 09.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO POI TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA AURELIA E TIBURTINA
TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA TORCERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA. IN SENSO OPPOSTO CODE TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR
IN ENTRATA A ROMA
TROVIAMO CODE ANCHE PER INCIDENTE sull’appia TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL RACCORDO ANULARE
SULLA PONTINA CODE VERSO L’EUR SPINACETO ALLA COLOMBO
CODE SULLA CASSIA LA SORTA E TOMBA DI NERONE verso roma
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NOMENTANA E SULLA PALOMBARESE in direzione del raccordo
CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA TRA TORRE ANGELA E FINOCCHIO
NELLA ZONA DEI CASTELLI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA DA FRASCATI E ROCCA DI PAPA IN ENTRATA A GROTTAFERRATA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE SULL FL3 ROMA VITERBO I TRENI IN TRANSITO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI PER UN GUASTO AD UN TRENO TRA LE STAZIONI DI MONTEMARIO E LA STORTA
A ROMA ANCORA CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA. ATTIVI BUS DI SUPPORTO IN SUPERFICIE CON TRATTA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-VIA VENETO- FLAMINIO
INFINE PER IL TRASPORTO MARITTIMO INFORMIAMO CHE la corsa nave laziomar formia ventotene delle ore 9.15 verrà posticipata alle 11.30
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral