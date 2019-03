Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 09.35 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ATTENZIONE SULLA ROMA FIRENZE PER UN INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE per incidente tra CASILINA E ROMA TERAMO, poi code a tratti PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICNO E PONBTINA,

IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO POI TRA CASILINA E TUSCOLANA,

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR

IN ENTRATA A ROMA

TROVIAMO CODE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL RACCORDO ANULARE

SULLA PONTINA CODE VERSO L’EUR TRA SPINACETO ALLA COLOMBO

CODE SULLA CASSIA LA SORTA E LA GIUSTINIANA VERSO ROMA

A VALMONTONE LUNGHE CODE SU VIA ATERNA TRA ARTENA E VIA DELLA PACE IN DIREZIONE DI VALMONTONE

INFINE A VETRALLA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER LAVORI SULLA CASSIA TRA L’AURELIA BIS E PIAN SAN MARTINO

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO

