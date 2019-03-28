Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 09.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ATTENZIONE SULLA ROMA FIRENZE PER UN INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE per incidente tra CASILINA E ROMA TERAMO, poi code a tratti PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICNO E PONBTINA,
IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO POI TRA CASILINA E TUSCOLANA,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR
IN ENTRATA A ROMA
TROVIAMO CODE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL RACCORDO ANULARE
SULLA PONTINA CODE VERSO L’EUR TRA SPINACETO ALLA COLOMBO
CODE SULLA CASSIA LA SORTA E LA GIUSTINIANA VERSO ROMA
A VALMONTONE LUNGHE CODE SU VIA ATERNA TRA ARTENA E VIA DELLA PACE IN DIREZIONE DI VALMONTONE
INFINE A VETRALLA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER LAVORI SULLA CASSIA TRA L’AURELIA BIS E PIAN SAN MARTINO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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