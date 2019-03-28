Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ATTENZIONE SULLA ROMA FIRENZE PER UN INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE per incidente IN ESTERNA tra CASILINA E ROMA TERAMO, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA, PROSEGUENDO POI TRA CASILINA E APPIA,
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR
A TIVOLI CODE PER LAVORI SULLA TIBURTINA DA VILLAGGIO ADRIANO VERSO IL CENTRO CITTA’
A FROSINONE CODE A TRATTI SULLA 156 VALLE DEL LIRI DA VIA SAN GIULIANO AL BIVIO CON LE REGIONALI DI FIUGGI E MARIA ISOLA CASA MARI IN DIREZIONE DI QUESTULTIME
Infine A VETRALLA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER LAVORI SULLA CASSIA TRA L’AURELIA BIS E PIAN SAN MARTINO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI
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