Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 11:30

A ROMA INCIDENTE IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI OSTERIA DELL’OSA, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA E RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA POLENSE E IN VIA DI ROCCA CENCIA

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E IL BIVIO DI PRATICA IN DIREZIONE ROMA

A TIVOLI CODE PER LAVORI SULLA TIBURTINA DA VILLAGGIO ADRIANO VERSO IL CENTRO CITTA’

A FROSINONE CODE A TRATTI SULLA 156 VALLE DEL LIRI DA VIA SAN GIULIANO AL BIVIO CON LE REGIONALI DI FIUGGI E MARIA ISOLA CASA MARI IN DIREZIONE DI QUESTULTIME

A VETRALLA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER LAVORI SULLA CASSIA TRA L’AURELIA BIS E PIAN SAN MARTINO

