Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE SULLA RAMPA DI USCITA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA CREA CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA PONTINA ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA MONTE D’ORO E IL BIVIO DI PRATICA IN DIREZIONE DI ROMA
RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI OSTERIA DELL’OSA, TRAFFICO SCORREVOLE
A VETRALLA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER LAVORI SULLA CASSIA TRA L’AURELIA BIS E PIAN SAN MARTINO
A VITERBO DIFFICOLTÀ NELLA ZONA DI PORTA FIORENTINA CODE DA VIALE TRIESTE ALLA TANGENZIALE OVEST IN DIREZIONE DELL’UMBRO LAZIALE
INFINE CI SPOSTIAMO A FROSINONE CODE A TRATTI SULLA 156 VALLE DEL LIRI DA VIA SAN GIULIANO AL BIVIO CON LE REGIONALI DI FIUGGI E MARIA ISOLA CASA MARI IN DIREZIONE DI QUESTULTIME
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI
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