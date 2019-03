Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE SULLA RAMPA DI USCITA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA CREA CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

SULLA PONTINA ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA MONTE D’ORO E IL BIVIO DI PRATICA IN DIREZIONE DI ROMA

RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI OSTERIA DELL’OSA, TRAFFICO SCORREVOLE

A VETRALLA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER LAVORI SULLA CASSIA TRA L’AURELIA BIS E PIAN SAN MARTINO

A VITERBO DIFFICOLTÀ NELLA ZONA DI PORTA FIORENTINA CODE DA VIALE TRIESTE ALLA TANGENZIALE OVEST IN DIREZIONE DELL’UMBRO LAZIALE

INFINE CI SPOSTIAMO A FROSINONE CODE A TRATTI SULLA 156 VALLE DEL LIRI DA VIA SAN GIULIANO AL BIVIO CON LE REGIONALI DI FIUGGI E MARIA ISOLA CASA MARI IN DIREZIONE DI QUESTULTIME

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI

