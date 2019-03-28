Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
DISAGI SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 23+000 AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA MONTE D’ORO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;
SULLO STESSO RACCORDO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASILINA E ROMANINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE IN VIA SALARIA, TRA IL RACCORDO E CASTEL GIUBILEO; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA: I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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