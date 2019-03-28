Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM 23+000, LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;
CIRCOLAZIONE CHE INVECE E’ IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA NOMENTANA E LA RUSTICA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE IN VIA SALARIA, TRA IL RACCORDO E CASTEL GIUBILEO; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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