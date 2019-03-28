Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2019 ORE 17:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO;
SEMPRE VERSO IL RACCORDO TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO; SULLA STESSA COLOMBO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DI MALAFEDE FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE, A CAUSA DI GUASTO AD UN TRENO TRA LE STAZIONI DI CAPENA E GALLESE IL SERVIZIO E’ RALLENTATO, CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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