Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO, INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR; INCOLONNAMENTI ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, A PARTIRE DA VIA DI MALAFEDE FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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