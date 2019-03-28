Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI DI CAPENA E GALLESE, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI.
E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA;
IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR; TRAFFICO INTENSO ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, CON CODE A PARTIRE DA VIA DI MALAFEDE FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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