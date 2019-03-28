Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO A PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; SULLO STESSO TRATTO RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;
PROPRIO SUL RACCORDO IL TRAFFICO RESTA SOSTENUTO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA; IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA CASILINA;
CI SPOSTIAMO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE PERMANGONO CODE A PARTIRE DA VIA DI MALAFEDE FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA CODE SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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