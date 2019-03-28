Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA ROMA TERAMO E CENTRALE DEL LATTE;
SULLA STESSA ROMA TERAMO UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SUL TRATTO URBANO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST;
PIU’ A SUD, SITUAZIONE INVARIATA VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE PERMANGONO CODE A PARTIRE DA VIA DI MALAFEDE FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA, TRA IL BIVIO PER LA COLOMBO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI LATINA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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