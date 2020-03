Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

CHIUSA LA STATALE APPIA IN PROSSIMITA DI FONDI, MONTE SAN BIAGIO E SPERLONGA NEI DUE SENSI

VISTA L’EMERGENZA SANITARIA, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ LAVORATIVE, FAMILIARI O DI SALUTE

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

PER I TRENI A LUNGA PERCORRENZA PREVISTA LA FERMATA NELLE SOLE STAZIONI PRINCIPALI, PER AGEVOLARE LE ATTIVITA DI CONTROLLO DELLE AUTORITA PREPOSTE AL SERVIZIO

MENTRE IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA FL7 ROMA TERMINI – FORMIA FINO A DATA DA DESTINARSI NON EFFETTUERA’ LE FERMATE PRESSO LE STAZIONI DI FONDI E SPERLONGA

IL SERVIZIO METROPOLITANO CAPITOLINO ATTIVO SULL’INTERA TRATTA CON L’ULTIMA CORSA PREVISTA ALLE ORE 21 DAL LUNEDI AL VENERDI

COTRAL SOSPENDE LE FERMATE NEL COMUNE DI NEROLA, PERTANTO LE CORSE PALOMBARA PASSO CORESE EFFETTUERANNO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO FINO A DATA DA DESTINARSI

INFINE PERI L TRASPORTO MARITTIMO, SOSPESI I COLLEGAMENTI VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE, SARANNO GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE,

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral