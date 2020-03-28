Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
TRASPORTO FERROVIARIO
PER I TRENI A LUNGA PERCORRENZA PREVISTA LA FERMATA NELLE SOLE STAZIONI PRINCIPALI, PER AGEVOLARE LE ATTIVITA DI CONTROLLO DELLE AUTORITA PREPOSTE AL SERVIZIO
MENTRE IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA FL7 ROMA TERMINI – FORMIA FINO A DATA DA DESTINARSI NON EFFETTUERA’ LE FERMATE PRESSO LE STAZIONI DI FONDI E SPERLONGA
PER IL TRASPORTO MARITTIMO, SOSPESI I COLLEGAMENTI VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE, SARANNO GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE,
PER IL TRASPORTO REGIONALE COTRAL SOSPENDE LE FERMATE NEL COMUNE DI NEROLA, PERTANTO LE CORSE PALOMBARA PASSO CORESE EFFETTUERANNO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO FINO A DATA DA DESTINARSI
IL SERVIZIO METROPOLITANO CAPITOLINO ATTIVO SULL’INTERA TRATTA CON L’ULTIMA CORSA PREVISTA ALLE ORE 21 DAL LUNEDI AL VENERDI
IN CHIUSURA I LAVORI PREVISTI NEL TERRITORIO,
AD APRILIA FINO AL 17 APRILE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA, ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO
MENTRE A POMEZIA PROSEGUONO I LACOEI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO, DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NEI TRATTI INTERESSATI FINO AL 31 DICEMBRE
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