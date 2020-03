Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

TRASPORTO FERROVIARIO

PER I TRENI A LUNGA PERCORRENZA PREVISTA LA FERMATA NELLE SOLE STAZIONI PRINCIPALI, PER AGEVOLARE LE ATTIVITA DI CONTROLLO DELLE AUTORITA PREPOSTE AL SERVIZIO

MENTRE IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA FL7 ROMA TERMINI – FORMIA FINO A DATA DA DESTINARSI NON EFFETTUERA’ LE FERMATE PRESSO LE STAZIONI DI FONDI E SPERLONGA

PER IL TRASPORTO MARITTIMO, SOSPESI I COLLEGAMENTI VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE, SARANNO GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE,

PER IL TRASPORTO REGIONALE COTRAL SOSPENDE LE FERMATE NEL COMUNE DI NEROLA, PERTANTO LE CORSE PALOMBARA PASSO CORESE EFFETTUERANNO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO FINO A DATA DA DESTINARSI

IL SERVIZIO METROPOLITANO CAPITOLINO ATTIVO SULL’INTERA TRATTA CON L’ULTIMA CORSA PREVISTA ALLE ORE 21 DAL LUNEDI AL VENERDI

IN CHIUSURA I LAVORI PREVISTI NEL TERRITORIO,

AD APRILIA FINO AL 17 APRILE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA, ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO

MENTRE A POMEZIA PROSEGUONO I LACOEI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO, DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NEI TRATTI INTERESSATI FINO AL 31 DICEMBRE

Servizio fornito da Astral