Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2020 ORE 14.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

AD APRILIA FINO AL 17 APRILE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA, ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO

VIENE SOSPESO PER IL GIORNO 29 E 5 APRILE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO SULLE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO REGIONALE

SULLA STATALE PONTINA CONTINUANO I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE, FINO ALL’ 11 APRILE ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA I KM 68 E 10 E 550 IN DIREZIONE ROMA DALLA MEZZANOTTE E FINO ALLE 6 DEL MATTINO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

PER I TRENI A LUNGA PERCORRENZA PREVISTA LA FERMATA NELLE SOLE STAZIONI PRINCIPALI, PER AGEVOLARE LE ATTIVITA DI CONTROLLO DELLE AUTORITA PREPOSTE AL SERVIZIO

MENTRE IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA FL7 ROMA TERMINI – FORMIA FINO A DATA DA DESTINARSI NON EFFETTUERA’ LE FERMATE PRESSO LE STAZIONI DI FONDI E SPERLONGA

PER IL TRASPORTO MARITTIMO, SOSPESI I COLLEGAMENTI VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE, SARANNO GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE,

PER IL TRASPORTO REGIONALE COTRAL SOSPENDE LE FERMATE NEL COMUNE DI NEROLA, PERTANTO LE CORSE PALOMBARA PASSO CORESE EFFETTUERANNO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO FINO A DATA DA DESTINARSI

IL SERVIZIO METROPOLITANO CAPITOLINO ATTIVO SULL’INTERA TRATTA CON L’ULTIMA CORSA PREVISTA ALLE ORE 21 DAL LUNEDI AL VENERDI

Servizio fornito da Astral