Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2020 ore 17:30

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI SUL TRAFFICO A SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO;

RIGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, SEMPRE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA E’ STATO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLE LINEE DELLA METROPOLITANA E SULLE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 21; RIPROGRAMMATO ANCHE IL SERVIZIO DEI TRENI REGIONALI, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE; RESTANDO NELL’AMBITO FERROVIARIO, DOMANI 29 MARZO E NEI GIORNI 4 E 5 APRILE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO SULLA LINEA ROMA LIDO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA LIDO CENTRO E COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SERVIZIO REGOLARE TRA LIDO CENTRO E PIRAMIDE.

INFINE RICORDIAMO CHE A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI SE NON PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ;

