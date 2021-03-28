Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2021 ore 09:30
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VIABILITÀ 28 MARZO 2021 ORE 9:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE IL TRAFFICO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.
OGGI NUOVA INTERRUZIONE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, LA CIRCOLAZIONE SARA’ QUINDI INTERROTTA DA INIZIO A FINE SERVIZIO E I TRENI SOSTITUITI DALLE LINEE BUS MC ED MC3; RICORDIAMO CHE IL PROVVEDIMENTO, ATTIVO FINO AL 9 MAGGIO SOLO NEI FINE SETTIMANA, SI E’ RESO NECESSARIO AL FINE DI CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI.
INFINE, PER L’EMERGENZA SANITARIA
LA REGIONE LAZIO PASSA IN ZONA ARANCIONE DA MATEDÌ 30 MARZO E SINO AL 2 APRILE.
SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE.
VIETATI GLI SPOSTAMENTI VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE, SALVO PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ.
E’ TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL INFMOBILITA’
Servizio fornito da Astral