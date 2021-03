Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2021 ore 11:30

VIABILITÀ 28 MARZO 2021 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI

CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE IL TRAFFICO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE, NON VENGONO SEGNALATE PARTICOLARI CRITICITÀ

PASSIAMO AI CANTIERI,

SULLA PONTINA PROROGATI FINO AL 16 APRILE I LAVORI TRA I KM 46 E 43 CIRCA, SIAMO ALL’ALTEZZA DI APRILIA; SUL TRATTO INTERESSATO DISPOSTA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA SIA IN DIREZIONE ROMA SIA LATINA.

INFINE, PER L’EMERGENZA SANITARIA

LA REGIONE LAZIO PASSA IN ZONA ARANCIONE DA MARTEDÌ 30 MARZO E SINO AL 2 APRILE.

SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE.

VIETATI GLI SPOSTAMENTI VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE, SALVO PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ.

