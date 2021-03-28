Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2021 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 28 MARZO 2021 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE IL TRAFFICO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE
SULLA PONTINA PROROGATI FINO AL 16 APRILE I LAVORI TRA I KM 46 E 43 CIRCA, SIAMO ALL’ALTEZZA DI APRILIA; SUL TRATTO INTERESSATO DISPOSTA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA SIA IN DIREZIONE ROMA SIA LATINA.
OGGI NUOVA INTERRUZIONE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, LA CIRCOLAZIONE E’ QUINDI INTERROTTA FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO E I TRENI SOSTITUITI DALLE LINEE BUS MC ED MC3; RICORDIAMO CHE IL PROVVEDIMENTO, ATTIVO FINO AL 9 MAGGIO SOLO NEI FINE SETTIMANA, SI E’ RESO NECESSARIO AL FINE DI CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI.
E’ TUTTO , GLI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL INFMOBILITA’TORNERANNO PIU’ TARDI, UN SALUTO DA GIUSEPPE CUTRUPI E BUONA GIORNATA
Servizio fornito da Astral