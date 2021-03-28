Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2021 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 28 MARZO 2021 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’,
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI NELLA REGIONE:
A CECCANO PER LAVORI ALLA RETE IDRICA, LIMITAZIONI IN VIA ARMANDO DIAZ IL GIORNO 30 MARZO DALLE ORE 8 E FINO AL TERMINE DIE LAVORI
A SAN FELICE CIRCEO FINO AL 27 APRILE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BOSCHIVA PREVISTA INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA GIACOMO MATTEOTTI TRA VIA MONTWE CIRCEO E VIA AFRICA ORIENTALE IN FASCIA ORARIA 7 – 17, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO NUOVA INTERRUZIONE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA E I TRENI SOSTITUITI DALLE LINEE BUS MC ED MC3 PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI.
DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO A PIU TARDI
Servizio fornito da Astral