Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2021 ore 15:30

di - 28 Marzo 2021 - 15:30

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    VIABILITÀ 28 MARZO 2021 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’,
    TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI NELLA REGIONE:
    A CECCANO PER LAVORI ALLA RETE IDRICA, LIMITAZIONI IN VIA ARMANDO DIAZ IL GIORNO 30 MARZO DALLE ORE 8 E FINO AL TERMINE DIE LAVORI
    A SAN FELICE CIRCEO FINO AL 27 APRILE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BOSCHIVA PREVISTA INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA GIACOMO MATTEOTTI TRA VIA MONTWE CIRCEO E VIA AFRICA ORIENTALE IN FASCIA ORARIA 7 – 17, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO NUOVA INTERRUZIONE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA E I TRENI SOSTITUITI DALLE LINEE BUS MC ED MC3 PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI.
    DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO A PIU TARDI
    Servizio fornito da Astral

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