Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2021 ore 19:30

di - 28 Marzo 2021 - 19:30

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    VIABILITÀ 28 MARZO 2021 ORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI NELLA REGIONE:
    A SORA DOMANI 29 MARZO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA COCORBITO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA DALLE ORE 8 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI
    A PRIVERNO IL GIORNO 30 MARZO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA MONTANINO DALLE ORE 8 E FINO ALLE ORE 17
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO NUOVA INTERRUZIONE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA E I TRENI SOSTITUITI DALLE LINEE BUS MC ED MC3 PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI.
    E’ TUTTO , GLI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL
    Servizio fornito da Astral

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