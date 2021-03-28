Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2021 ore 19:30
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VIABILITÀ 28 MARZO 2021 ORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI NELLA REGIONE:
A SORA DOMANI 29 MARZO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA COCORBITO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA DALLE ORE 8 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI
A PRIVERNO IL GIORNO 30 MARZO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA MONTANINO DALLE ORE 8 E FINO ALLE ORE 17
PER IL TRASPORTO PUBBLICO NUOVA INTERRUZIONE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA E I TRENI SOSTITUITI DALLE LINEE BUS MC ED MC3 PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI.
E’ TUTTO , GLI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL
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