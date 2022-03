Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2022 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI

BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON L’A24 ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO ANULARE E TOGLIATTI DIREZIONE TANGENZIALEEST

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E A24 ROMA TERAMO CON RIPERCUSSIONI SU COMPLANARE IN CARREGGIATA INTERNA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 INCIDENTE TRA LA BARRIERA ROMA SUD E ONTEPORZIO CATONE DIREZIONE A1 MILANO NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE!

SULLA PONTINA, PER LAVORI PERMANGONO LE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO

LE ALTRE NOTIZIE

PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE

IL 9 E 10 APRILE IN SCENA ALL’EUR LA FORMULA E

UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE:

FINO AL 7 APRILE CHIUDE PIAZZA DELL’INDUSTRIA E FINO AL 16 APRILE SONO PREVISTE CHIUSURE SU VIALE DELLA LETTERATURA E VIALE DELLA PITTURA, CONTESTUALMENTE I BUS CHE SERVONO LA ZONA SUBISCONO VARIAZIONI

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO,

ANCORA CHIUSA LA STAZIONE RE DI ROMA DELLA LINEA A DEL METRO PER VERIFICHE TECNICHE, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI

INFINE,

LE “LINEE S” IL POTENZIAMENTO DEL TPL DI ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN STRADA I BUS DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

