Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2022 ore 17:15

APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE:

IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E A24 ROMA TERAMO CON RIPERCUSSIONI SU COMPLANARE

SULL’A24 ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO CODE TRA RACCORDO ANULARE E TOGLIATTI DIREZIONE TANGENZIALEEST

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 INCIDENTE TRA LA BARRIERA ROMA SUD E MONTEPORZIO CATONE DIREZIONE A1 MILANO NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE!

SULLA PONTINA, PER LAVORI PERMANGONO LE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO

LE ALTRE NOTIZIE

PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE

IL 9 E 10 APRILE IN SCENA ALL’EUR LA FORMULA E

UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE:

FINO AL 7 APRILE CHIUDE PIAZZA DELL’INDUSTRIA E FINO AL 16 APRILE SONO PREVISTE CHIUSURE SU VIALE DELLA LETTERATURA E VIALE DELLA PITTURA, CONTESTUALMENTE I BUS CHE SERVONO LA ZONA SUBISCONO VARIAZIONI

