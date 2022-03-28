Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2022 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2022 ORE 17.05 FEDERICO ASCANI
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE:
IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E A24 ROMA TERAMO CON RIPERCUSSIONI SU COMPLANARE
SULL’A24 ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO CODE TRA RACCORDO ANULARE E TOGLIATTI DIREZIONE TANGENZIALEEST
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 INCIDENTE TRA LA BARRIERA ROMA SUD E MONTEPORZIO CATONE DIREZIONE A1 MILANO NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE!
SULLA PONTINA, PER LAVORI PERMANGONO LE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO
LE ALTRE NOTIZIE
PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE
IL 9 E 10 APRILE IN SCENA ALL’EUR LA FORMULA E
UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE:
FINO AL 7 APRILE CHIUDE PIAZZA DELL’INDUSTRIA E FINO AL 16 APRILE SONO PREVISTE CHIUSURE SU VIALE DELLA LETTERATURA E VIALE DELLA PITTURA, CONTESTUALMENTE I BUS CHE SERVONO LA ZONA SUBISCONO VARIAZIONI
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral