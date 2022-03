Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2022 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI

SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE CODE TRA CASILINA E NOMENTANA

SULLA PONTINA, PER LAVORI PERMANGONO LE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO

SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE

IL 9 E 10 APRILE IN SCENA ALL’EUR LA FORMULA E

UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE:

FINO AL 7 APRILE CHIUDE PIAZZA DELL’INDUSTRIA E FINO AL 16 APRILE SONO PREVISTE CHIUSURE SU VIALE DELLA LETTERATURA E VIALE DELLA PITTURA, CONTESTUALMENTE I BUS CHE SERVONO LA ZONA SUBISCONO VARIAZIONI

ANCORA CHIUSA LA STAZIONE RE DI ROMA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER VERIFICHE TECNICHE, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI

