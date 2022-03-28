Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2022 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2022 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE
SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SU VIA OSTIENSE CODE DAL RACCORDO A VIA DEL RISARO SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE
IL 9 E 10 APRILE IN SCENA ALL’EUR LA FORMULA E
UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE:
FINO AL 7 APRILE CHIUDE PIAZZA DELL’INDUSTRIA E FINO AL 16 APRILE SONO PREVISTE CHIUSURE SU VIALE DELLA LETTERATURA E VIALE DELLA PITTURA, CONTESTUALMENTE I BUS CHE SERVONO LA ZONA SUBISCONO VARIAZIONI
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO,
ANCORA CHIUSA LA STAZIONE RE DI ROMA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER VERIFICHE TECNICHE, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI
INFINE,
LE “LINEE S” IL POTENZIAMENTO DEL TPL DI ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN STRADA I BUS DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral