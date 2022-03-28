Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2022 ore 20:30

di - 28 Marzo 2022 - 20:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 28 MARZO 2022 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE
    SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
    SU VIA OSTIENSE CODE DAL RACCORDO A VIA DEL RISARO SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA
    RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE
    IL 9 E 10 APRILE IN SCENA ALL’EUR LA FORMULA E
    UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE:
    FINO AL 7 APRILE CHIUDE PIAZZA DELL’INDUSTRIA E FINO AL 16 APRILE SONO PREVISTE CHIUSURE SU VIALE DELLA LETTERATURA E VIALE DELLA PITTURA, CONTESTUALMENTE I BUS CHE SERVONO LA ZONA SUBISCONO VARIAZIONI
    ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO,
    ANCORA CHIUSA LA STAZIONE RE DI ROMA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER VERIFICHE TECNICHE, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI
    INFINE,
    LE “LINEE S” IL POTENZIAMENTO DEL TPL DI ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN STRADA I BUS DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE

    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home