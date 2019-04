Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 28 APRILE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI EVENTI DI OGGI, DOMENICA 28 APRILE, RICORDIAMO CHE TRA LE 08.00 E LE 11.30 CIRCA, NELLA ZONA DELLE TERME DI CARACALLA SI CORRERA’ XXIESIMA EDIZIONE DELLA ROMA APPIA RUN.

TRA LE STRADE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE, OLTRE ALLE TERME DI CARACALLA, ANCHE VIA DI PORTA ARDEATINA, VIA DI PORTA SAN SEBASTIANO, VIA CILICIA, VIALE MARCO POLO, VIA APPIA ANTICA, VIA APPIA PIGNATELLI E VIA DELLA CAFFARELLA. IL DETTAGLIO DELE LINEE DI BUS DEVIATE COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO.

A ROMA, QUESTA DOMENICA, TORNA “VIA LIBERA”: PERCORSO CICLOPEDONALE CHE ATTRAVERSERÀ ROMA PER 15 KM, CON STRADE INTERAMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO ED EVENTI ISPIRATI ALLO SPORT E ALLA SOSTENIBILITÀ. DALLE 10.00 ALLE 19.00 INTERDETTE ALLA CIRCOLAZIONE VIA COLA DI RIENZO, VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SAN LORENZO, VIA XX SETTEMBRE, VIALE REGINA ELENA E VIALE MANZONI.

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGIAN TRASPORTO PUBBLICO

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

