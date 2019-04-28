Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 28 APRILE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA VIA DEL MARE E L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO;
PERMANGONO POI CODE SULL’AUTOSTRADA A1 A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA.
INFNE, SI RALLENTA SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA A24 E A25, A SEGUITO DI UNO SCIOPERO DEL PERSONALE AUTOSTRADE, AI CASELLI AUTOSTRADALI SI POTRANNO VERIFICARE DISAGI NELLE FASCE ORARIE 10.00/14.00 E 18.00/24.00. SARANNO TUTTAVIA REGOLARMENTE APERTI I VARCHI CON CASSA AUTOMATICA E QUELLI DEL TELEPASS.
UNO SGUARDO AGLI EVENTI.
A ROMA, QUESTA DOMENICA, TORNA “VIA LIBERA”: INIZIATIVA CICLOPEDONALE CHE ATTRAVERSERÀ ROMA PER 15 KM, CON STRADE INTERAMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO ED EVENTI ISPIRATI ALLO SPORT E ALLA SOSTENIBILITÀ. DALLE 10.00 ALLE 19.00 INTERDETTE ALLA CIRCOLAZIONE VIA COLA DI RIENZO, VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SAN LORENZO, VIA XX SETTEMBRE, VIALE REGINA ELENA E VIALE MANZONI.
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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