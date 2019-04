Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 28 APRILE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO;

PERMANGONO POI CODE SULL’AUTOSTRADA A1 A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER FERENTINO E ANAGNI E, AVANTI, TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA.

SEMPRE SULL’AUTOSTRADA A1, INCOLONNAMENTI TRA MAGLIANO E ORTE DIREZIONE FIRENZE;

INFINE, SI RALLENTA SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA A24 E A25, A SEGUITO DI UNO SCIOPERO DEL PERSONALE AUTOSTRADE, AI CASELLI AUTOSTRADALI SI POTRANNO VERIFICARE DISAGI NELLE FASCE ORARIE 10.00/14.00 E 18.00/24.00. SARANNO TUTTAVIA REGOLARMENTE APERTI I VARCHI CON CASSA AUTOMATICA E QUELLI DEL TELEPASS.

UNO SGUARDO AGLI EVENTI.

A ROMA, QUESTA DOMENICA, TORNA “VIA LIBERA”: INIZIATIVA CICLOPEDONALE CHE ATTRAVERSERÀ ROMA PER 15 KM, CON STRADE INTERAMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO ED EVENTI ISPIRATI ALLO SPORT E ALLA SOSTENIBILITÀ. DALLE 10.00 ALLE 19.00 INTERDETTE ALLA CIRCOLAZIONE VIA COLA DI RIENZO, VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SAN LORENZO, VIA XX SETTEMBRE, VIALE REGINA ELENA E VIALE MANZONI.

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

