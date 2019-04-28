Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2019 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 28 APRILE 2019 ORE 13:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE.
MENTRE SI STA IN CODA SULL’AUTOSTRADA A1, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, IN TRATTI SALTUARI TRA LE USCITE PER FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA.
SEMPRE SULL’AUTOSTRADA A1, INCOLONNAMENTI TRA MAGLIANO E ORTE QUESTA VOLTA IN DIREZIONE FIRENZE;
INFINE, SI RALLENTA SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.
UNO SGUARDO AGLI EVENTI.
A ROMA, QUESTA DOMENICA, TORNA “VIA LIBERA”: INIZIATIVA CICLOPEDONALE CHE ATTRAVERSERÀ ROMA PER 15 KM, CON STRADE INTERAMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO ED EVENTI ISPIRATI ALLO SPORT E ALLA SOSTENIBILITÀ. FINO ALLE ORE 19.00 INTERDETTE ALLA CIRCOLAZIONE VIA COLA DI RIENZO, VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SAN LORENZO, VIA XX SETTEMBRE, VIALE REGINA ELENA E VIALE MANZONI.
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral